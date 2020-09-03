Якутск, , 09:54 — REGNUM В Якутии возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора микрокредитной компании «Фонд развития предпринимательства» и её заместителя по подозрению в мошенничестве в крупном размере, отмывании денежных средств, коммерческом подкупе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по республике.

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Задержано шесть фигурантов уголовного дела, проведены обыски.

В ходе следствия установлено, что руководитель Фонда и её заместитель по предварительному сговору с иными лицами совершили хищение бюджетных средств, выделяемых Фонду федеральным и региональным министерствами экономического развития. Преступная группировка перечисляла подставным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по заведомо подложным договорам займа деньги. В общей сложности похищено более 70 млн рублей.

В последующем подозреваемые скрывая мошенничество перечисляли деньги на счета аффилированных подконтрольных юридических лиц.

Также установлено, что работники Фонда незаконно получили от коммерческой организации 200 тысяч рублей в качестве коммерческого подкупа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске вынесен приговор директору детской школы искусств, которого обвинили в мошенничестве при трудоустройстве так называемой «мёртвой души».