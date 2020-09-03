Уфа, , 09:43 — REGNUM Более 12 млн рублей взыскали с семьи федерального чиновника после незаконного получения им квартиры в Уфе. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По сообщению пресс-службы ведомства, в 2014 году федеральный государственный служащий по договору социального найма незаконно получил четырехкомнатную квартиру общей площадью 120 кв. метров в столице Башкирии. Позже данная квартира была передана в собственность его дочери, которая её продала сторонним лицам.

Сотрудники прокуратуры установили, что служащий и его семья не имели права получать жилье, так как они не были признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий.

По данному факту прокуратура Башкирии обратилась с иском в Кировский районный суд Уфы и потребовала взыскать стоимости квартиры в размере 12,3 млн рублей. Исковые заявления судом были отклонены. Тогда прокуратура обжаловала данное решение в Верховном суде Башкирии.

В результате Верховный суд республики согласился с доводами надзорного ведомства и удовлетворил его требования в полном объеме.

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