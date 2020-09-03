Дубовка, Волгоградская область, , 11:00 — REGNUM В убийстве своего малолетнего сына подозревается 20-летняя жительница города Дубовка Волгоградской области, сообщила ИА REGNUM пресс-служба регионального Следственного комитета. Четырёхмесячный ребёнок скончался после побоев.

Молодая мать рассердилась на плачущего сына. Следствие установило, что в период с 30 августа по 1 сентября она минимум пять раз ударила ребёнка по голове и телу. Утром 2 сентября сожитель женщины заметил, что младенец не подаёт признаков жизни и сообщил об этом в полицию. Женщина настаивала, что сын накануне упал из детского кресла-качалки и ударился головой. Судебно-медицинская экспертиза установила истинную причину смерти, под давлением неопровержимых доказательств мать призналась в преступлении и рассказала, как избивала ребёнка.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.