Ростов-на-Дону, , 09:25 — REGNUM В Тарасовском районе Ростовской области продолжает бушевать лесной пожар. Его площадь увеличилась до 700 гектаров, доложил в ходе заседания штаба по ликвидации ЧС в Тарасовском районе 3 сентября заместитель донского губернатора Вадим Артёмов, передаётИА REGNUM.

В результате разгула огненной стихии повреждено два строения. Погибших и пострадавших нет. Была угроза распространения огня для двух населённых пунктов, которая сохраняется до сих пор.

В настоящее время на территории муниципального образования организуют горячее питание. Для борьбы с огнём ведётся наращивание группировки пожарных расчётов.

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