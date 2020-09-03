Белокалитвинский район, Ростовская область, , 09:20 — REGNUM Крупный лесной пожар в Белокалитвинском районе Ростовской области предполагается потушить к полудню 3 сентября. В настоящее время возгорание локализовано. Об этом сообщил в ходе заседания штаба по ликвидации ЧС в Тарасовском районе 3 сентября заместитель донского губернатора Вадим Артёмов, передаёт ИА REGNUM.

Известно, что огнём пройдена площадь в 21 гектар. Пожар повредил 20 построек садоводческого товарищества «Пионер». В настоящее время пожар локализован, полная ликвидация ожидается ориентировочно в 12:00 мск. Погибших и пострадавших нет, доложил Артёмов.

ИА REGNUM напоминает, что в трёх районах Ростовской области, где бушуют природные пожары, введён режим чрезвычайной ситуации. Особое положение введено в Каменском, Красносулинском и Тарасовском районах.

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