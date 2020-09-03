Белгород, , 10:59 — REGNUM Газопровод среднего давления повредили дорожные рабочие во время земляных работ на одной из основных магистралей Белгорода. Аварийные службы смогли исправить повреждение без массового отключения жилых домов, сообщила ИА REGNUM пресс-служба мэрии.

Сообщение о сильном запахе газа на перекрёстке улиц Щорса — Королёва поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу 1 сентября в 17:20. При проведении реконструкции дорожного полотна рабочие повредили газопровод среднего давления диаметром 300 мм. Экстренные службы, прибывшие на место происшествия, оцепили несколько кварталов, перенаправляя потоки автомобилей и общественного транспорта. Аварийные бригады газовой службы отключили повреждённый участок от сети газораспределения.

«Закольцованная система газораспределения Белгорода позволила производить ремонтно-восстановительные работы без отключения большого количества потребителей. Аварийная бригада приступила к восстановлению повреждённого участка. В 20:25 частично открыто движение для транспорта», — пояснили в мэрии.

Ремонтные работы шли всю ночь.