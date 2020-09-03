Ростов-на-Дону, , 09:07 — REGNUM В Ростовской области один человек погиб и 46 пострадали в результате крупных природных пожаров, вспыхнувших на территории четырёх муниципальных образований. Семье погибшей и пострадавшим будет оказана материальная помощь. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев.

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«Только что провели заседание штаба по ЧС. К сожалению, пожары, а их в области было несколько, в четырёх районах, принесли беду. Погибла жительница Красносулинского района. Сгорели дома. По самым предварительным данным, от огненной стихии пострадали в Красносулинском районе 32 человека, еще 14 — в Каменском. Поручил незамедлительно приступить к подготовке документов на оказание помощи семье погибшей и на выплаты пострадавшим», — написал глава региона в Instagram.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области огнём повреждено повреждены 64 строения, в том числе 15 жилых домов. Для жителей населённых пунктов развёрнуто пять пунктов временного размещения на 300 человек.

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