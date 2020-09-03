Новосибирск, , 09:06 — REGNUM В Новосибирске сегодня, 3 сентября, произошло сразу два пожара с массовой эвакуацией людей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

Так, в 00:59 (время местное) очевидцы сообщили, что на пятом этаже многоквартирного пятиэтажного дома в Заельцовском районе идёт дым. Самостоятельно эвакуировались из жилого дома 45 человек. Прибывшие на место огнеборцы, вскрыв квартиру из которой шел дым, установили, что горела ванная комната. Открытое горение удалось ликвидировать в течение трёх минут, спустя еще пять минут пожар был пошутен полностью. Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание электропроводки в ванной комнате.

В 7:23 (время местное) очевидцы сообщили о пожаре в Калининском районе. Уточняется, что развитию пожара способствовало позднее обнаружение и сообщение о нём. Ещё до прибытия пожарных жильцы дома выбегали на улицу на безопасное расстояние. Соседи растянули простыни, чтобы помочь людям горящей квартиры эвакуироваться через окно — так спасены двое детей. А живущие на четвертом этаже соседи при помощи веревки эвакуировали из горящей квартиры ещё четырёх взрослых. Прибывшие на место пожара огнеборцы вошли в квартиру и в течение десяти минут ликвидировали открытое горение, а позже потушили пожар полностью. Установлено, что горение происходило в комнате, где складировалось большое количество вещей в коробках. Спасённые женщина и два ребенка были госпитализированы в больницу с предварительным диагнозом — отравление продуктами горения, ещё одной женщине и двоим мужчинам помощь медиков не понадобилась. Точную причину пожара установят специалисты.