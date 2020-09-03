Усть-Джегута, Карачаево-Черкесия, , 09:01 — REGNUM В Карачаево-Черкесии прокуратура проверяет факт нападения собаки на ребенка во дворе школы. Животное накинулось на семилетнего мальчика перед входом в здание учебного заведения. Ребенок был доставлен в больницу, сообщили 3 сентября в пресс-службе прокуратуры.

По данным ведомства, нападение бродячей собаки на ребенка произошло во дворе Усть-Джегутинского городского лицея № 1. Усть-Джегутинской межрайонной прокуратурой организована проверка по данному факту, в ходе которой будут установлены виновные в том, что безнадзорная собака нанесла травмы ребенку.

«В ходе проверки надзорным ведомством будет дана оценка деятельности органов местного самоуправления по обращению с животными без владельцев, а также соблюдению в образовательном учреждении норм безопасности», — говорится в сообщении ведомства.