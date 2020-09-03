Тюмень, 3 сентября 2020, 09:00 — REGNUM В Тюменской области проверят башенные краны на всех строительных площадках. Об этом заявило Главное управление строительства Тюменской области.
Напомним, 2 сентября на одной из строительных площадок областной столицы обрушились два башенных крана. В итоге тяжёлые травмы получили два человека.
В управлении отметили, что сейчас в регионе строится более трёх миллионов квадратных метров жилья, десятки социально-значимых объектов. И современную стройку невозможно представить без башенного крана, каждый из которых проходит обязательную регистрацию в Ростехнадзоре, к его эксплуатации предъявлен ряд серьезных требований, в том числе к соблюдению правил безопасности.
«Тем не менее, последние трагические случаи на строительных площадках требуют усилить контроль по всем направлениям, в том числе соблюдению правил техники безопасности на всех без исключения объектах капитального строительства», — сообщили в областном строительном ведомстве.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, собственную проверку происшествия с упавшими на людей кранами начала прокуратура региона.
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