Тюмень, , 09:00 — REGNUM В Тюменской области проверят башенные краны на всех строительных площадках. Об этом заявило Главное управление строительства Тюменской области.

Напомним, 2 сентября на одной из строительных площадок областной столицы обрушились два башенных крана. В итоге тяжёлые травмы получили два человека.

«Что касается причин, которые привели к данной техногенной аварии, правоохранительные органы проведут тщательное и всестороннее расследование, установят все обстоятельства, а виновные понесут заслуженное наказание. В регионе сотни работающих башенных кранов. Но это не значит, что каждый башенный кран несёт в себе угрозу обрушения», — уверяют в ГУС Тюменской области.

В управлении отметили, что сейчас в регионе строится более трёх миллионов квадратных метров жилья, десятки социально-значимых объектов. И современную стройку невозможно представить без башенного крана, каждый из которых проходит обязательную регистрацию в Ростехнадзоре, к его эксплуатации предъявлен ряд серьезных требований, в том числе к соблюдению правил безопасности.

«Тем не менее, последние трагические случаи на строительных площадках требуют усилить контроль по всем направлениям, в том числе соблюдению правил техники безопасности на всех без исключения объектах капитального строительства», — сообщили в областном строительном ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, собственную проверку происшествия с упавшими на людей кранами начала прокуратура региона.

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