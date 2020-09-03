Барнаул, , 08:48 — REGNUM Следственное подразделение УФСБ России по Алтайскому краю сегодня, 3 сентября, известило о завершении расследования уголовного дела в отношении выходца из Средней Азии, 1998 г.р., которого летом 2020 г. задержали в аэропорту Барнаула при попытке вылететь в Москву с последующим направлением на Ближний Восток для участия в боевых действиях в составе вооруженных формирований МТО «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщает пресс-служба ведомства, установлено, что иностранец, проживая в Алтайском крае по патенту на трудовую деятельность, установил контакт с участниками «Исламского государства» (международная террористическая организация, запрещенная в России) и находящимися за пределами России.

В ходе активной переписки он выразил желание и дал согласие примкнуть к рядам террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и выехать в зону конфликта. За денежное вознаграждение обвиняемый выполнял задания по сбору информации о местах массового скопления людей и социальных объектах в Барнауле и направлял своим «кураторам» детальные фотографии зданий с привязкой к местности.

Кроме того, он организовал и активировал скрытый канал связи в сети Интернет, который должен был использоваться для решения вопросов, связанных с террористической деятельностью. Как пояснил сам иностранец, он сделал это осознанно и целенаправленно для упрощения преступной деятельности членов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в 1-й Восточный окружной военный суд (г. Хабаровск) для рассмотрения по существу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Приготовление к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической»). Задержанному было предъявлено обвинение и по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

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