Украинка, , 08:49 — REGNUM В городе Украинка Киевской области Украины группа неизвестных подъехала к кафе на автомобилях и открыла огонь из травматического оружия по посетителям заведения. Об этом сообщила 2 сентября пресс-служба Национальной полиции области.

«На месте происшествия работники кафе сделали всё, чтобы убрать вещественные доказательства, в частности собрали гильзы», — отметили в полиции.

В пресс-службе рассказали, что в результате нападения пострадали трое мужчин, однако они отказались давать показания, а один из них скрылся.

По факту происшествия были начаты два уголовных дела, получены записи камер наблюдения. Полиция устанавливает лиц, причастных к нападению.

Популярный украинский блогер и журналист Анатолий Шарий опубликовал видеозапись инцидента. По его информации, представители двух криминальных группировок устроили встречу, на которой обсуждали вопросы, связанные с местными выборами, но что-то не поделили.

«Зловонное Сомали», — прокомментировал происшествие журналист.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Никополе неизвестные бросили во двор частного дома гранату. По данным местных СМИ, хозяин дома связан с местными криминальными структурами.

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