Ульяновск, , 08:32 — REGNUM В Ульяновской области продолжают регистрировать травяные и лесные пожары. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

По данным спасателей на 2 сентября, в регионе зарегистрирован природный пожар (низовой беглый лесной пожар) в Чердаклинском районе рядом с селом Старый Белый Яр. На ликвидацию возгорания потребовалось четыре часа, площадь возгорания составила 0,15 гектаров.

Кроме того, за сутки пожарно-спасательные подразделения выезжали на тушение сухой травы в Николаевский и Новоспасский районы. Площадь, пройденная огнём, составила 0,012 гектаров.

Также по итогам космического мониторинга подтверждены две термические точки: в Сурском и Старомайнском районах. В обоих случаях это был «неконтролируемый пал растительности», отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лесной низовой пожар произошёл 11 августа в Мелекесском участковом лесничестве, на тушение ушло 2,5 часа. 9 августа произошло четыре травяных и один лесной пожары.