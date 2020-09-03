Ульяновск, , 08:23 — REGNUM В Ульяновске вынесен приговор директору детской школы искусств, которого обвинили в мошенничестве при трудоустройстве так называемой «мёртвой души». Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

По данным правоохранителей, фигурант уголовного дела организовал приём на работу механика по обслуживанию звуковой техники и гардеробщика, при этом начисляемую заработную плату он присваивал себе. Следствием установлено, что таким образом злоумышленником с сентября 2018 года по март 2020 года было получено более 80 тыс. рублей.

Обвинение было предъявлено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество с использованием служебного положения»). Суд признал фигуранта уголовного дела виновным, назначив 100 тыс. рублей штрафа с лишением права два года занимать ряд должностей на государственной и муниципальной службе.

В надзорном ведомстве решают вопрос о принесении на данный приговор апелляционного представления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Карсунском районе Ульяновской области ушло в суд уголовное дело в отношении бывшего директора муниципального унитарного предприятия, которого обвинили в хищении средств.

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