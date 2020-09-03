Тюмень, , 08:21 — REGNUM Прокуратура Тюменской области организовала доследственную проверку в связи с падением башенных строительных кранов, в результате которого тяжёлые травмы получили два человека. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В прокуратуре напомнили, что башенные краны обрушились в Тюмени днём 2 сентября в результате грозового урагана. Были травмированы строители и обрушены балконы рядом стоящих домов.

Сотрудники надзорного ведомства совместно с органами контроля дадут оценку безопасности при использовании башенных кранов, соблюдению работодателями правил охраны труда на строительных объектах.

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