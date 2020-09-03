Ростов-на-Дону, , 08:19 — REGNUM В результате четырёх природных пожаров, три из которых продолжают бушевать в Ростовской области, было повреждено несколько десятков домов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 3 сентября.

Так, огнём затронуто 64 строения, в том числе 15 жилых домов. Для жителей населённых пунктов было развёрнуто пять пунктов временного размещения. Они рассчитаны на 300 человек.

ИА REGNUM напоминает, что один из четырёх природных пожаров в Ростовской области ликвидирован. Площадь наиболее крупного возгорания в Тарасовском районе превышает 500 гектаров.

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