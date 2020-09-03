Луганск, , 08:18 — REGNUM Киевские боевики пытались устроить природный пожар у линии соприкосновения в Донбассе, заявил 2 сентября журналистам официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

По его словам, провокация была организована в районе поселка Новотошковского.

«Наша система видеонаблюдения зафиксировала очередную провокацию боевиков по поджогу сухой травы с использованием сигнальных ракет, преследуя цель распространения огня на наши позиции», — сказал представитель правоохранительного ведомства.

Он добавил, планам боевиков помешал сменивший направление ветер. В результате огонь перекинулся на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) и спровоцировал детонацию боеприпасов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 июля в Донбассе вступило в силу очередное «бессрочное» перемирие, о котором с большим трудом удалось договориться на переговорах в Минске.

По данным Народной милиции ЛНР, украинские силовики нарушили за это время условия перемирия 36 раз.

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