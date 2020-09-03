Иркутск, , 08:16 — REGNUM Погода в Иркутской области демонстрирует резкоконтинентальный характер. По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, завтра, 4 сентября, температура ночью может опуститься местами до 0 +5° С. Но уже днём воздух прогреется до +23,+28° С. Порывы ветра при этом составят до 12 м/с.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в регионе объявлен высокий класс пожароопасности, несколько районов Приангарья затянуло дымом лесных возгораний, их общая площадь на 3 сентября составляет 9797 га.

Читайте ранее в этом сюжете: Из-за гроз в Приангарье полыхает 9797 га леса