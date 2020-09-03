Иркутск, , 08:07 — REGNUM Иркутские спасатели со ссылкой на данные регионального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня, 3 сентября, предупредили о возможном задымлении населённых пунктов в ряде районов Приангарья.

Как сообщает ГУ МЧС по Иркутской области, проблемы могут возникнуть у жителей Катангского, Мамско-Чуйского, Бодайбинского, Усть-Кутского, Киренского, Казачинско-Ленского и Братского районов.

Причиной сложившейся ситуации являются масштабные лесные пожары и непогода: днём в регионе ожидаются кратковременные дожди, западный, юго-восточный ветер с порывами до 14 м/с.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 3 сентября в локализованном состоянии остаются три ранее зарегистрированных возгорания: два в Катангском районе и один в Киренском. Общая площадь всех этих очагов составляет 9797 га.

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