Уфа, , 08:03 — REGNUM Двух мужчин, подозреваемых в убийстве 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны, задержали в Башкирии. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, в июле текущего года в Кигинском районе неизвестные лица совершили разбойное нападение на ветерана и убили его. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам разбоя и убийства.

Позже следователи установили личности двух подозреваемых в совершении данного преступления и задержали их.

Следователи считают, что в июле текущего года два приятеля узнали, что дома у ветерана хранится крупная сумма денег, поэтому они захотели убить мужчину, а его деньги похитить. По версии следователей, свое преступление подозреваемые тщательно готовили. Ночью они вошли в дом потерпевшего и нанесли ему травмы, несовместимые с жизнью. После этого забрали деньги и скрылись.

Отмечается, что мужчин задержали сотрудники правоохранительных органов. Кроме этого, следователи нашли в лесу и изъяли похищенные у ветерана деньги, которые подозреваемые спрятали после убийства.

В настоящее время расследование данного уголовного дела продолжается.

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