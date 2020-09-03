Улан-Удэ, , 07:52 — REGNUM Бывшему заместителю председателя Народного хурала Бурятии Баиру Жамбалову срок домашнего ареста продлили на два месяца. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Советского районного суда Улан-Удэ, решение об этом было принято 2 сентября.

Таким образом, политик останется под домашним арестом до 6 ноября 2020 года.

«Постановление не вступило в законную силу, может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Бурятия», — добавили в суде.

Напомним, Баира Жамбалова обвиняют в смертельном наезде на 17-летнюю девушку в январе 2020 года. Как сообщало ИА REGNUM, первоначально вину на себя взял предпринимательГалуст Пилосян, по словам которого они поменялись с Жамбаловым машинами. Однако позже следователи нашли доказательства причастности последнего к ДТП.

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