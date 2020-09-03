Чита, , 07:52 — REGNUM Рост заболеваемости COVID-19 в Забайкальском крае произошёл потому, что все большее количество людей возвращается к работе, вышли на занятия студенты и школьники. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю, главный санитарный врач региона Светлана Лапа. Её слова цитирует пресс-служба забайкальского губернатора.

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«Расслабляться не нужно, коронавирус продолжает циркулировать. Мы видим, когда люди без масок, не соблюдая социальную дистанцию, провоцируют распространение инфекции», — сказала Светлана Лапа.

По её словам, в регионе сохраняются все требования регламентов на рабочих местах и в организованных коллективах. Это обязательная термометрия, абсолютное соблюдение требование недопущения до работы людей с клиническими проявлениями.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в последние дни эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкалье несколько ухудшилась. На утро 3 сентября в регионе выявлены 4735 носителей SARS-CoV-2 (36 человек за последние сутки). Из них 4321 пациент (37 за сутки) вылечен и выписан из медицинских учреждений.

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