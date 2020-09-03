Каменский район, Ростовская область, 3 сентября 2020, 07:44 — REGNUM В Ростовской области ликвидирован один из четырёх крупных природных пожаров, бушующих почти сутки на территории четырёх муниципальных образований. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 3 сентября.
«В 7:10 мск объявлена полная ликвидация в Каменском районе», — уточнили в ведомстве.
Площадь ландшафтного пожара составила 4 гектара. На месте происшествия работали несколько пожарных расчётов и пожарный поезд.
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