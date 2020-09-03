Ростов-на-Дону, , 07:34 — REGNUM В трёх районах Ростовской области, где бушуют природные пожары, введён режим чрезвычайной ситуации. Наиболее сложная обстановка складывается в Каменском, Красносулинском и Тарасовском районах, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России 3 сентября.

В ведомстве уточнили, что по каждому возгоранию будет проведена проверка. Специалисты выяснят причину возникновения природных пожаров.

Ликвидация пожаров в четырёх районах Ростовской области продолжилась с рассветом.

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