Прибайкальский район, Бурятия, , 07:22 — REGNUM В селе Старое Татаурово в Прибайкальском районе Бурятии пять месяцев не вывозят жидкие бытовые отходы многоквартирных домов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканской прокуратуры, ранее жители пожаловались на образование сточных вод.

В ходе проверки сотрудники надзорного ведомства установили, что услуга по вывозу отходов не оказывается с 1 апреля 2020 года. Между тем, село расположено на реке Селенга, которая впадает в Байкал.

«Проверка показала, что администрация муниципального образования «Прибайкальский район» не приняла мер к эффективному использованию муниципального имущества — канализационной сети в целях оказания услуги населению по вывозу жидких бытовых отходов», — отметили в прокуратуре.

Районный прокурор обратился в суд с требованием очистить территорию села. Суд удовлетворил иск и обязал районные власти установить исполнителя услуги по вывозу жидких отходов.