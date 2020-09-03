Тюмень, , 07:03 — REGNUM Тюменский пёс Цезарь, увезённый из дома за 120 км, три месяца шёл домой к своей хозяйке Ольге. Об этом сообщается в паблике «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтанкте».

Screenshot Vk.com/incident_tmn

Ольга поясняет, что увезли Цезаря на передержку 25 мая в Заводоуковский район. Новые пенаты пришлись псу не по душе. Он вырвался и убежал. В Тюмени Цезаря обнаружили добрые люди, которые его сфотографировали, выложили фотографию в соцсети, пояснив, что пёс явно домашний. Хозяйка Цезаря увидела питомца в одном из многочисленных городских пабликов.

«Это просто чудо. Три месяца он шёл в Тюмень, исхудал, устал, но, главное, живой. Пожалуйста, помогите мальчика вернуть домой, ведь он проделал такой путь, такие муки вынес. Пожалуйста, просто держите его в поле зрения до моего приезда, если есть такая возможность», — пишет хозяйка собаки.

Тюменцы сейчас по просьбе Ольги ищут Цезаря по всему городу. Последний раз его видели у магазина «Лента».