Иркутск, , 07:03 — REGNUM Обстановка с природными пожарами в Иркутской области продолжает оставаться напряженной. По данным пресс-службы областного правительства на утро, 3 сентября, в локализованном состоянии остаются три ранее зарегистрированных возгорания: два в Катангском районе и один в Киренском. Общая площадь всех этих очагов составляет 9797 га.

По сведениям Иркутской базы авиационной охраны лесов, три пожара зарегистрированы на арендованных участках, восемь — на незакрепленных территориях. Причиной всех возгораний считаются грозы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 2 сентября из-за ухудшения погоды жителей Иркутской области предупредили о высокой пожароопасности в лесах шести северных районов.

Читайте ранее в этом сюжете: В лесах Приангарья действует режим высокой пожароопасности