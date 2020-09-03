Чита, , 06:30 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкалье несколько ухудшилась. По данным оперативного штаба региона, на утро 3 сентября выявлены 4735 носителей SARS-CoV-2 (36 человек за последние сутки). Из них 4321 пациент (37 за сутки) вылечен и выписан из медицинских учреждений.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, новый летальный случай от коронавируса произошёл в Забайкалье накануне, 2 сентября: скончался мужчина 58 лет, который также имел тяжёлые сопутствующие патологии.

Общее число погибших с коронавирусом составляет уже 58 пациентов.

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