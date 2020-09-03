Нейпьидо, , 06:26 — REGNUM В Мьянме за прошедшие сутки выявили 63 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения и спорта страны.

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Из новых 63 случаев 41 связан с распространением инфекции внутри страны, остальные случаи — завозные. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Мьянме достигло 1058.

В связи с ростом числа зараженных был введен режим карантина во всех населенных пунктах региона Янгон и Рахине. Всего в стране провели 164 266 тестов на выявление коронавируса. Уже выздоровели 359 человек, еще шестеро с болезнью не справились и скончались.

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