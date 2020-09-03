Иркутск, , 06:11 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой. Как сообщает сегодня, 3 сентября, оперативный региональный штаб, общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 17 103 человека, причём 70 добавились только за последние сутки.

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Не обошлось без трёх новых летальных случаев пациентов с COVID-19. В инфекционных отделениях стационаров лечатся 582 человека, из них 24 болеют тяжело. Выздоровели 14 968 человек, 276 — погибли.

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