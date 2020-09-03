Сеул, , 06:06 — REGNUM Один человек погиб в результате наступления тайфуна «Майсак» на Южную Корею, сообщает Daily Herald со ссылкой на метрологическое агентство республики.

Кроме того, из-за стихии оказались разрушенными не менее двадцати домов. Более 2,2 тыс. покинули свои жилища и перебрались в специальные убежища в нескольких провинциях страны.

Также сообщается, что на АЭС «Сингори-4» из-за сбоев с внешним энергоснабжением прервали работу ядерного реактора.

Как сообщало ИА REGNUM, тайфун «Майсак» оставил без света не менее 64 тысяч домов в Южной Корее.

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