Кызыл, , 06:00 — REGNUM Сотрудники полиции в Туве в рамках операции «Мак» пресекли попытку сбыта крупной партии наркотиков. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, автомобиль подозреваемого был остановлен на трассе Кызыл — Эрзин.

В ходе досмотра в багажнике машины был найден полиэтиленовый пакет, в котором лежали стеклянные банки и свёртки с фрагментами некоего вещества. По итогам исследования выяснилось, что изъятые вещества являются гашишем общим весом более 1,6 кг.

«Установлено, что водитель транспортного средства — дважды судимый 30-летний житель Кызыла хранил наркотическое средство с целью дальнейшего сбыта», — добавили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело. Позже в рамках расследования в Красноярском крае был задержан мужчина, которому предназначался изъятый товар. Сотрудники обнаружили у него более 400 тыс. рублей. Оба подозреваемых заключены под стражу.

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