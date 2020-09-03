Улан-Удэ, , 05:42 — REGNUM В Бурятии зарегистрирован очередной летальный исход среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, в стационаре в Улан-Удэ скончался 82-летний пациент.

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Заражение SARS-CoV-2 у него осложнилось двухсторонней полисегментарной пневмонией тяжёлой степени. Кроме того, отмечено развитие респираторного дистресс-синдрома, дыхательной недостаточности третьей степени. Находился на аппарате искусственной вентиляции лёгких пять дней.

«Имел сопутствующие заболевания: сахарный диабет с поздними осложнениями, ИБС, фибрилляция предсердий, состояние после АКШ, мультифокальный атеросклероз», — добавили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в республике за всё время эпидемии достигло 5,4 тыс. Около 4,8 тыс. пациентов к настоящему времени выздоровели. В стационарах остаются 498 больных.

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