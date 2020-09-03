Самара, , 05:39 — REGNUM Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком в Самарской области, сообщает пресс-служба областного управления МВД России.

Сообщается, что авария произошло на трассе М5 «Урал» в сторону Тольятти. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем DAF. После этого легковушка потеряла управление и врезалась с автомобилем Toyota.

В результате ДТП погибли водитель и пассажир первой легковушки, а также пассажир и водитель автомобиля Toyota. В настоящее время сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября на Московской кольцевой автодороге (МКАД) столкнулись три грузовика и автомобиль каршеринга. Сведений о пострадавших не поступало.

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