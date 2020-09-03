Владивосток, , 05:14 — REGNUM Власти Приморья готовы к прохождению супертайфуна «Майсак», который пройдёт в регионе 3−4 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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3 сентября в ожидании ураганного ветра и сильных осадков отменены уроки в школах Владивостока, Уссурийска, Артёма, Хасанского и Надеждинского районов. В детских садах этих районов и городов будут работать только дежурные группы. В Ханкайском округе и Шкотовском районе школы будут работать до 11:00.

Население оповещено, созданы дежурные аварийные бригады, спасатели приведены в состояние полной готовности.

Отменены все выходы маломерных судов в море из-за штормового предупреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозам синоптиков, супертайфун «Майсак» основной удар нанесёт на южные и западные районы Приморья. Ожидается ураганный ветер — 37 метров в секунду.

В Южной Корее «Майсак» оставил 64 тыс. домов без электричества.