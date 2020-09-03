Токио, , 04:46 — REGNUM Тайфун «Майсак», который обрушился на юго-западную часть Японии, оставил без электроэнергии не менее 117 тысяч домов на острове Кюсю, передает телеканал NHK.

Больше всего пострадали жители префектуры Нагасаки. Здесь без света остались 114 тысяч домов. Кроме того, подобные случаи фиксируются в префектурах Сага, Кумамото и Фукуока.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Южной Корее тайфун «Майсак» лишил доступа к электроэнергии не менее 64 тысяч домов.

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