Владивосток, , 04:18 — REGNUM Прокуратура Приморья утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении адвокатов бюро «Высоцкий, Шейнин и партнёры», которые защищали в судах бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарёва. Их обвиняют в воспрепятствовании осуществлению правосудия.

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Руководитель адвокатского бюро Яков Шейнин и его коллега Сергей Голованюк 2 сентября получили обвинительные заключения.

С учётом достаточных оснований полагать, что судами Приморья не могут быть обеспечены гарантии беспристрастного рассмотрения уголовного дела, прокурором поставлен вопрос об изменении территориальной подсудности рассмотрения материалов дела, пишут «Вести: Приморье» со ссылкой на источник.

Как сообщало ИА REGNUM, обвинение двум адвокатам осужденного Игоря Пушкарёва за вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия, было им предъявлено в июле.

Защитники пытались путём обмана и угроз повлиять на представителя потерпевшего, чьи показания изобличали подсудимых, уговаривали его донести до суда ложную и выгодную для подсудимых позицию об отсутствии ущерба МУПВ «Дороги Владивостока». Также организовали они давление на представителя потерпевшего посредством должностных лиц мэрии Владивостока.

Осужденный на 15 лет Игорь Пушкарёв по требованию Генпрокуратуры этапирован из Приморья в колонию в Хакасии.