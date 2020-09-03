Мехико, , 03:33 — REGNUM Не менее восьми человек погибли при стрельбе во время панихиды по усопшему в городе Куернавака в Мексике, сообщает Синьхуа.

Сообщается, что нападавшие приехали на автомобилях и открыли огонь по людям, стоявшие у гроба погибшего в ДТП мотоциклиста. В результате стрельбы погибли восемь человек, еще 14 получили ранения. В настоящее время полиция ведет расследования. Мотивы нападавших пока не известны.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа группа вооруженных преступников напала на полицейских в мексиканском штате Гаунахуато. В ходе перестрелки сотрудникам правоохранительных органов удалось ликвидировать семерых нападавших, один полицейский получил ранения.

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