Москва, , 03:17 — REGNUM В АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» в среду, 2 сентября, прошли обыски.

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Силовики пришли с обысками в главный офис Агентства, который расположен в «Москва-Сити».

Факт обысков подтвердили в пресс-службе полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Полпреду доложили о ситуации, пишет URA.RU.

Официальных заявлений и комментариев о проводящихся правоохранительными органами мероприятиях в офисе «Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, завершилась работа над национальной программой по развитию Дальнего Востока до 2025 года с перспективой до 2035 года. Итоговый документ направлен на согласование в федеральные ведомства.