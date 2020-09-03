Токио, , 02:57 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов японский островов Огасавара, сообщает метеорологическое агентство Японии.

Эпицентр землетрясения находится в тысяче километров к югу от японской столицы Токио. Очаг залегал на глубине 10 километров. На одном из необитаемых островов были зафиксированы подземные толчки интенсивностью от четырех до семи баллов. При этом угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября подземные толчки магнитудой 5,3 были зафиксированы на территории Панамы. В результате сейсмособытия пострадавших и разрушений не было.

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