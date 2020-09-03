Пусан, Южная Корея, , 01:03 — REGNUM Не менее 64 тысяч домов оказались отрезанными от электричества в Южной Корее в результате прохождения через территорию страны тайфуна «Майсак», сообщает агентство Yonhap, ссылаясь на метеорологическую службу республики.

Тайфун lauraelizabeth

Так, в городе Пусан электроснабжения лишены 3,8 тысячи домохозяйств остались без электричества, а на острове Чеджудо — 36 тысяч. В провинции Кёнсан-Намдо без света остаются 20 тысяч домов.

Кроме того, из 18 населенных пунктов указанного региона эвакуировали 3,2 тысячи человек. Транспортное сообщение по многим магистралям на юго-востоке республики временно прекращено.

Отмечается, что «Майсак» стал седьмым по скорости ветра из всех тайфунов, которые обрушивались на страну. В некоторых районах скорость ветра достигала 49 метров в секунду.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября тайфун «Майсак» прошел по Окинавским островам Японии.

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