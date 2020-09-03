Панама, , 01:00 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3 на территории Панамы, сообщает Геологическая служба США.

Панама. Снимок из космоса NASA

Эпицентр сейсмособытия располагался в 141 километре к юго-востоку от населенного пункта Камбутал. Его очаг залегал на глубине 10 километров. Информации о возможных повреждениях или пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября землетрясение магнитудой 5,0 произошло в индонезийской провинции Ачех. Эпицентр подземных толчков находился в округе Симёлуэ на глубине 10 километров. Угроза цунами не объявлялась.

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