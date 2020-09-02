Ростов-на-Дону, , 22:23 — REGNUM В Тацинском и Красносулинском районах Ростовской области при пожаре погибли два человека. По данному факту проводится проверка, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР 2 сентября.

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Так, женщина 1935 года рождения погибла при пожаре в частном домовладении, расположенном в посёлке при станции Замчалово Красносулинского района. В хуторе Заливной Тацинского района после тушения пожара в одном из частных домов обнаружены костные останки человека.

«В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления. Назначено проведение судебно-медицинских и иных экспертиз», — уточнили в ведомстве.

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