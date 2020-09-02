Тарасовский район, , 22:09 — REGNUM В станице Митякинской Тарасовского района Ростовской области введён режим ЧС из-за лесного пожара, распространившегося на площади 150 гектаров. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона 2 сентября.

Тушение пожара 74.mchs.gov.ru

«В Тарасовском районе пожар перешёл на земли лесного фонда из хутора Садки. Из-за сильного ветра происходит быстрое распространение огня, переход в стадию верхового лесного пожара. На территории Митякинского сельского поселения введён режим чрезвычайной ситуации», — говорится на сайте ведомства.

ИА REGNUM напоминает, что ранее 140 жителей станицы Митякинской покинули дома из-за крупного лесного пожара. Затем около 100 жителей села Патроновка эвакуировали в превентивных целях.