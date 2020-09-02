Тюмень, , 22:05 — REGNUM В трёх района Тюменской области введён карантин по бешенству животных — в селе Казанское и деревне Благодатное Казанского района, а также в селе Бердюжье Бердюжского района. Соответствующее постановление главы региона опубликовано на официальном портале правовой информации.

Карантин продлится по 1 ноября 2020 года. Во время ограничений запрещено торговать домашними животными, а также вывозить их, в том числе собак и кошек, за пределы карантинной зоны. Напомним, бешенство — это смертельно опасное заболевание, которое предаётся от животного к человеку.

Отметим, что помимо карантина по бешенству, в четырёх муниципальных образованиях Тюменской области действует карантин по птичьему гриппу — в Абатском, Сладковском, Бердюжском и Казанском районах.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тюменской области ряд территорий находятся на карантине по бешенству