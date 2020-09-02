Екатеринбург, 2 сентября 2020, 21:18 — REGNUM В Екатеринбурге коллекторы атаковали местную жительницу из-за долга в 14 тыс. рублей. Женщина взяла деньги в микрофинансовой организации, чтобы заплатить за квартиру, пишут СМИ.
По данным Е1.ru, она не смогла вовремя расплатиться по микрозайму, и такой возможности у неё пока нет. Теперь коллекторы пишут ей угрозы и оскорбления. Среди прочего, они обещают отправить её ребёнка в рабство пасти баранов.
Ситуацией уже заинтересовались в полиции. Стражи порядка начали проверку.