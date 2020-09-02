Ростов-на-Дону, , 21:16 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев отправился в Тарасовский район, где на большой площади горит лес. Об этом глава региона сообщил в соцсетях.

Василий Голубев Kremlin.ru

«Выезжаю в Тарасовский район, где сейчас серьезная ситуация с лесным пожаром. На ликвидации пожара задействованы более 500 человек, свыше 140 единиц техники, в том числе два вертолёта и самолёт Без-200», — написал Голубев в Instagram.

ИА REGNUM напоминает, что в Тарасовском районе огонь распространился на площади в несколько десятков гектаров. Жители двух населённых пунктов покинули свои дома из-за угрозы распространения огня.

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