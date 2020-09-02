Париж, , 21:11 — REGNUM В среду, 2 сентября, в департаменте Па-де-Кале 63 мигранта были спасены после неудачной попытки пересечь пролив Ла-Манш с целью добраться до берегов Великобритании, сообщает France Info.

63 человека, среди которых 31 мужчина, 10 женщин и 22 ребенка, были обнаружены на берегу пролива недалеко от города Булонь-Сюр-Мэр. Ранее, руководствуясь благоприятным прогнозом погоды, они попытались пересечь Ла-Манш на резиновой лодке, которая практически сразу после отплытия пошла ко дну.

«Об этих людях сразу же позаботились спасатели. Их состояние не вызывает беспокойства, никто из них не нуждается в транспортировке в больницу Кале», — сообщила префектура Па-де-Кале.

На данный момент, спасенные мигранты находятся в убежище в городе Кале.

По данным «Агентства Франс Пресс», за период с января по настоящее время минимум 1020 человек были схвачены при попытке пересечь Ла-Манш на лодке или вплавь.

Напомним, что во вторник, 1 сентября, более 200 мигрантов из Сомали, Афганистана и Кот-д'Ивуара провели ночь на площади Отель-де-Виль перед мэрией Парижа с целью добиться «достойного» приема и предоставления убежища на территории Франции.