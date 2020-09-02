Каменский район, Ростовская область, , 20:24 — REGNUM В Каменском районе Ростовской области удалось локализовать крупный пожар. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 2 сентября.«В 20:00 мск пожар в Каменском районе локализован на площади на 4 га», — уточнили в ведомстве.

Тушение лесного пожара Mchs.gov.ru

Напомним, что ранее удалось локализовать природный пожар в Красносулинском районе на площади 2 га.

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