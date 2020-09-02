Красносулинский район, Ростовская область, , 19:51 — REGNUM В Ростовской области удалось локализовать один из четырёх природных пожаров, вспыхнувших сегодня, 2 сентября. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Тушение лесного пожара 86.mchs.gov.ru

В ведомстве уточнили, что в 19:03 мск объявлена локализация ландшафтного пожара в Красносулинском районе. Площадь, пройденная огнём, составила 2 гектара.

ИА REGNUM напоминает, что в четырёх районах Ростовской области сегодня, 2 сентября, вспыхнули природные пожары. Два лесных пожара с помощью авиации тушат в Тарасовском и Белокалитвинском районах, два возгорания сухой растительности — в Каменском и Красносулинском районах.

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